Россия отреагировала на блокирование в ООН резолюции по коронавирусу

23.04.2020, 6:16, Новости дня

Страны, не поддержавшие в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход, заявили в постоянном представительстве РФ при организации.

В заявлении на сайте постпредства говорится, что ряд стран «расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов».

Указано, что проект резолюции, соавторами которого стали 34 страны ООН, ставил перед собой задачу призвать мировое сообщество к солидарности перед лицом пандемии, в особенности применительно к поддержке развивающихся стран. Документ выступал за отказ от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран.

«Ставя вопрос таким образом, мы прежде всего реагировали на обращения самих этих стран, испытывающих серьезные проблемы в противостоянии заболеванию из-за действующих против них принудительных мер», – говорится в комментарии постпредства.

В проекте резолюции также говорилось о важности всеобщего охвата услугами здравоохранения, наращивания производства медпрепаратов и их доступности.

Однако страны, выступившие против проекта резолюции, «четко продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами для борьбы с коронавирусом – не более чем пропагандистский прием», говорится в заявлении российской стороны. Дипломаты отметили, что нельзя одновременно помогать и «сдавливать удавку на шее тех», кому оказывается помощь.

Накануне стало известно, что Украина заблокировала резолюцию РФ в ООН, направленную на ослабление санкций в условиях борьбы с пандемией коронавируса в мире.

Еще в марте Россия предлагала ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, но Украина и «ее покровители заблокировали этот проект».