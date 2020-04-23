Мнение: Кино о разводе

23.04.2020, 5:59, Разное

Вчера я предложила фильмы посмотреть. А кто-то наверное до этого их смотрел.

Давайте теперь обсудим.

Фильмы объединяет то, что в обеих картинах инициаторы развода – жены, а мужья – Штурманы.

Пары выглядят благополучными, у одной пары – маленький сын, у другой пары – дочь.

Герой “Казино” Сэм (Роберт де Ниро) влюбляется в красивую проститутку (Шарон Стоун), заваливает ее деньгами и делает ей предложение через три месяца.

Девушка признается ему, что у нее нет особых чувств, он догадывается, что она любит другого мужчину (мошенника и сутенера), но на нем – корона Победителя. При том, что он – отличный стратег по жизни и очень хороший игрок, успешный топ-менеджер. Нельзя сказать, что он рапан в любви и даже на рыбу не везде похож, но его подводит недооценка соперника-нерыбы и переоценка своей ОЗ.

Он уверен, что любимая его никуда не денется от любви, она оценит его преданность, его щедрость, его достоинства и таланты.

И ошибается.

При первом же столкновении с соперником, которому жена принесла пачку его денег, Сэм впадает в ярость и совершает очень серьезную ошибку.

Типичную ошибку Штурмана.

Он проигрывает поле за два неверных хода, получает шах, еще раз шах и мат.

Кто смотрел этот фильм и сможет объяснить, в чем была стратегическая ошибка Сэма? Почему она так дорого ему обошлась, что на это влияло и как он должен был поступать, чтобы СЗ его росла? Кто-то понимает?

Другой фильм совсем новый.

“Брачная история”, где жена (Скарлетт Йоханссон) решает подать на развод, поскольку чувствует себя вторичной и нереализованной рядом с мужем ( Адам Драйвер). Она актриса, муж режиссер, и ей кажется, что он присваивает себе все ее идеи и часть ее заслуг. Муж кажется ей хорошим, но слишком властным, не дающим ей достаточно воздуха. Ей стыдно разрушать семью, она все еще любит мужа, у них маленький сын, поэтому она не уверена, что поступает верно.

Но у нее хандра и неудовлетворенность, к тому же она подозревает мужа в измене с их общей коллегой.

Муж относится к расставанию спокойно, развод его не слишком пугает, он уверен, что в их жизни ничего принципиально не изменится, жена продолжит работать в его театре и сын останется с ним.

Он настолько уверен в своей значимости для жены, не только как мужа, как режиссера, друга и наставника, уверен в ее зависимости, что почти не обращает внимания на отъезд жены в другой город, считая его временным, и из-за своей короны Спасателя полностью проигрывает начало той сложной игры, которая вскоре развернется.

Понимаете, как и почему он проигрывает начало?

А разворачивается игра-стратегия под названием “развод”. На стороне Николь (жены) оказывается адвокат Нора, очень жесткая дама, настроенная на победу любыми средствами.

Она предупреждает Чарли (мужа), что если он не найдет адвоката, они отнимут у него все.

Чарли не хочет нанимать адвоката, он надеется договорится с Николь мирно, но, к сожалению, Чарли – Штурман, и мирно для него – это чтобы второй тихо подчинился и сделал так, как удобно “всем”, то есть ему.

Чарли добр и совершенно искренне заботится о благе сына и жены, но плохо то, что он не допускает никакого иного представления о благе, кроме того, которое видит сам.

Он уверен, что жена должна вернуться в Нью-Йорк, а жена хочет жить в Лос-Анджелесе. Он считает, что жена должна работать в театре, а жена хочет работать в кино. Он думает, что Генри (сын) должен жить в той квартире, где жил всегда, и ходить в старую школу, а Генри хочет жить в новом месте и ходить в новую школу, у него уже новые друзья.

Чарли совершенно обескуражен, до него только-только начинает доходить, что у его любимых людей могут быть желания, которые совсем не включают его.

Это прекрасный момент фильма. Его нужно посмотреть и осмыслить всем Штурманам.

Оба этих фильма нужно посмотреть Штурманам, чтобы перестать быть Штурманами и начать строить нормальные отношения.

Чарли считает, что они – близкие люди с Николь, он дружен с ее семьей, он хочет встречать Хэллуин вместе с сыном, но выясняется, что его не хотят видеть, что развод – это не просто формальность. Сестра жены обижена на него за Николь, жена разочарована в нем из-за измены, а у сына – новые друзья и новые интересы, и хотя он любит отца, но ему скучновато с отцом.

Чарли остается один и первый адвокат, которого он нанимает, советует ему уступить жене и отказаться от суда. Он советует ему подчиниться реальности, переехать поближе или ездить к сыну на выходные и ждать, что, когда сын подрастет, он может быть захочет жить с отцом.

Но Чарли решает бороться и нанимает самого дорогого адвоката, такого же амбициозного как адвокат жены.

И интересы супругов становятся лишь фоном, на котором разворачивается схватка адвокатов. Те извлекают на свет все грязные, мелкие подробности, преувеличивают, передергивают, подтасовывают, в общем не стесняются и не скупятся.

Они как два черта, выпрыгнувших наружу, цель которых сделать бывших супругов заклятыми врагами.

Именно так создается снежный ком конфликта, добивающий остатки любви, только большинство пар в дефолте делают это сами, без помощи адвокатов.

И Чарли, и Николь приходится нелегко, а особенно Чарли, который оказывается в самой уязвимой позиции: у него рушится работа, он тратит большие деньги на поездки к сыну и на оплату адвоката. У него начинается глобальная перестройка характера.

К счастью, постепенно ему удается отыграться.

Кто понял, как он отыгрался и почему? Что ему помогло?

И в конце фильма Чарли все-таки переезжает жить в город, где живет его сын.

Почему он это делает? Что он такое важное осознает, в чем меняется?

И о чем финал фильма? Как будут развиваться отношения супругов дальше?

А как будет складываться жизнь у Николь, кто понял? Чарли – Штурман, а какой баг ведущий у Николь?

Чарли со своим багом справился. А Николь?