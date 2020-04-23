Эксперты рассказали, почему может пропасть обоняние

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23.04.2020, 5:53, Разное

Эксперты сообщили, что потеря обоняния считается одним из симптомов коронавируса. Также они напомнили, из-за каких других причин, может возникнуть такое явление.
Часто потерю обоняния связывают с респираторными болезнями, к которым относят и COVID-19, но при коронавирусе еще и повышается температура, появляется кашель, одышка, слабость, дыхание затрудняется. Такой же симптом бывает и при гриппе, простуде, насморке. Доктора заявляют, потерю обоняния замечает не только доктор, а и пациенту. Если при этом появляется насморк, озноб, боль в горле, то, скорее всего, речь идет о гриппе или обычной простуде, и как только человек поправится, то ощущение запахов тоже вернется.

Потеря обоняния появляется и из-за ряда других причин, таких как гайморит, полипы в носовых ходах, травмах костей. Кратковременный симптом может возникнуть и после вдыхания едких паров, например, после уборки химическими веществами в доме.

Снижение обоняния связывают и с курением, а также с возрастными переменами в организме. При сахарном диабете, нейродегенеративных расстройствах, опухолях тоже может утрачиваться ощущение ароматов.



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