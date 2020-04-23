 

Зеленский предложил Михаилу Саакашвили стать вице-премьером Украины

23.04.2020, 5:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. Об этом сам Саакашвили рассказал в среду в своём фейсбуке.

По его словам, он уже обсудил возможную работу в правительстве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Саакашвили назвал предложение «большой честью» и напомнил, что поддерживал Владимира Зеленского во время выборов, заявив, что связывает с его командой «большие надежды для Украины».

О предложении Саакашвили войти в правительство изначально со ссылкой на источники в пропрезидентской партии «Слуга народа» сообщило издание «Новое время». Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук подтвердила изданию, что Саакашвили встретится с депутатами и представит им свою программу уже в эту пятницу.

В мае 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации (губернатором региона) и выдал ему украинское гражданство. В 2017 году он отменил оба своих решения.

В сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко. Ему запретили въезд в страну, он называл решение об отзыве гражданство и запрете на въезд незаконными. 28 мая 2019 года Владимир Зеленский вернул ему гражданство.

Кандидатуру Саакашвили должна одобрить Верховная рада. Ожидается, что это произойдёт на пленарном заседании в пятницу, 24 апреля.

  • Радио «Свобода»

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