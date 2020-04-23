 

В США за сутки умерли более 2,1 тыс. пациентов с коронавирусом

23.04.2020, 5:48, Новости дня

За последние сутки в Соединенных Штатах скончались более 2,1 тыс. пациентов с коронавирусом, информирует Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.

По его данным, число летальных исходов за сутки составило 2 тыс. 139. Всего в США скончались 46 тыс. 611 человек, зараженных коронавирусом, передает РИА «Новости».

Днем ранее сообщалось о более 2,7 тыс. умерших пациентов с коронавирусом в США.

Общее число случаев заражения в стране достигло 840 тыс. 476, за последние сутки выявлено 27 тыс. 639 новых случаев.

США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.

По данным ВОЗ, число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс. – почти на 1 тыс. больше, чем днем ранее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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