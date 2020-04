Частое изменение режима сна увеличивает риск заболеваний сердца

23.04.2020, 5:42, Разное

Изменение обычного режима сна и бодрствования на 90 минут – в любом направлении – значительно увеличивает риск инфаркта миокарда и других заболеваний сердца, показало исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology.

«Это первое исследование, которое связывает нерегулярный характер сна с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – рассказал автор исследования Тяньи Хуанг (Tianyi Huang)

В исследовании приняли участие 1992 человека в возрасте от 45 до 84 лет без сердечно-сосудистых заболеваний. Для оценивания характеристик сна использовались специальные наручные трекеры.

Регулярным режимом сна и бодрствования исследователи называют режим, колебания которого составляют менее 30 минут. Его значительные нарушения были выявлены у каждого четвертого участника.

Ученые выяснили, что за пять лет у участников с наиболее нерегулярным сном (при средней разнице более 90 минут в течение семи ночей) риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличился более чем в два раза по сравнению с теми, у кого был регулярный режим дня.

Исследователи утверждают, что высокая ежедневная изменчивость продолжительности или времени сна может быть «новым и независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний».

«Чем чаще вы спите нерегулярно, тем выше риск», – пояснил Тяньи Хуанг.

Хотя участниками данного исследования были люди среднего и пожилого возраста, проблемы нерегулярного характера сна касаются не только их. Так, предыдущий анализ 53 исследований показал, что нарушения режима сна наиболее распространены среди молодежи.

«У молодых людей может быть больше требований по учебе и работе, которые также способны влиять на возможность соблюдения или несоблюдения режима сна», – отметил Тяньи Хуанг.