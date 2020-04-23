 

“Да, ужас!”: Бузова высказалась об изменившейся Лолите

23.04.2020, 5:41, Разное

Звезда “Дома-2” призналась, что была в шоке, увидев преображение Лолиты Милявской. Обсуждение разгорелось под совместным видео Ольги Бузовой и исполнительницы в Сети.

Поклонники восхитились похудевшей знаменитостью, отметив, что она теперь выглядит лучше Ольги Бузовой. Телеведущая тоже прокомментировала изменения в фигуре коллеги по сцене.

“Да, ужас! Сама в шоке”, – цитирует Ольгу Бузову “7 Дней”. Она отметила, что Лолита Милявская просто шикарно выглядит.

Примечательно, что во внешности самой телеведущей недавно тоже произошли изменения. Она постриглась во время онлайн-баттла с Гусейном Гасановым. К слову, за эти трансляции ее резко раскритиковали некоторые пользователи Сети, в том числе и коллега Ксения Собчак. Звезде не понравились развлечения Ольги Бузовой на самоизоляции.

Напомним, ранее шутки ради Ольга Бузова искупалась в ванной с лапшой быстрого приготовления. Россияне пришли в ужас от такого кощунственного отношения к пище в то время, когда многим нечего есть из-за кризиса.



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