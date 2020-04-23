Было доказано ранее происхождение человеческого языка

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23.04.2020, 5:31, Новости дня

В мозге приматов, отделившихся от ветви человекообразных обезьян еще 25 000 лет назад, ученые обнаружили участки языкового пути, которые отвечают за речь.

Специалистами был проведен анализ слуховых зон и путей мозга у различных обезьян и людей. У представителей всех ветвей приматов был обнаружен участок языкового пути в мозге, который связывает области лобной доли со слуховой корой.

Эксперты были поражены, когда обнаружили в слуховой системе нечеловеческих приматов подобный путь. Исследования показали, что истоки языка, который используется человеком для познания и общения, были заложены очень давно. Ученым предстоит узнать, в мозге какого представителя древних млекопитающих это произошло.



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