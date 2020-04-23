Счетная палата зафиксировала рост дотационности российских регионов

23.04.2020, 5:30, Новости дня

Дотации российским регионам из федерального бюджета выросли с 614,5 млрд рублей в 2017 году до 644,5 млрд рублей в 2018 году и 675,3 млрд рублей в 2019 году, говорится в бюллетене Счетной палаты.

Общий рост дотационности субъектов за период с 2017 по 2019 годы, по оценке СП, составил 9,89%, передает ТАСС.

«В 2017 году получателями дотаций являлись 72 региона, объем дотаций на выравнивание составил 614,5 млрд рублей. В 2018 году – 73 региона, объем дотаций составил 644,5 млрд рублей. В 2019 году – 72 региона, объем дотаций составил 675,3 млрд рублей», – говорится в бюллетене.

В материалах отмечается, что за 2017 и 2018 годы обязательства, предусмотренные соглашениями, и изменения уровня дотационности были исполнены 20 субъектами, из них уровень дотационности в 2018 году вырос у 11 субъектов (55%), снизился у двух субъектов (10%) и остался без изменений у семи субъектов (35%).

По итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом уровень дотационности снизился в восьми субъектах (11%), из них один субъект (Липецкая область) в 2017 и 2018 годах допустил неисполнение обязательств, два субъекта (Краснодарский край, Республика Алтай) исполняли обязательства в течение анализируемого периода, остальные пять субъектов допустили неисполнение обязательств в одном из двух периодов.

«Исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, должно оказывать влияние на изменение уровня дотационности субъектов, вместе с тем в краткосрочном периоде (в 2017-2018 годах) данная зависимость не прослеживается», – заявили в Счетной палате.

Напомним, по итогам 2018 года дотации российским регионам от федерального центра впервые превысили 1 трлн рублей. В Минфине сообщали, что помощь обеспечила рекордный профицит в подавляющем большинстве субъектов.