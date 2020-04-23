Мнение: Почему мужики едут кончать с собой в солнечную Ялту или в Европу: мнение психолога-криминалиста

23.04.2020, 5:30, Разное

Странная смерть замглавы Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина вызвала множество домыслов. СК, впрочем, сообщает, что криминальный характер исключается. Все ценности в квартире, где его нашли, на месте. Съемная квартира в Ялте была заперта изнутри на ключ. Туда он заселился 31 марта под именем Леонид. Управляющему сказал, что паспорт ему отправят по почте, так как жена забрала его после ссоры. Была ссора или нет – жена не говорит. У чиновника перерезаны вены. Вот так выглядит ванная комната в доме, где нашли труп Леонида Ошарина. Домик 21 по Пушкинской улице в Ялте, где погиб чиновник – на несколько квартир. Бедненький, в принципе. Замглавы департамента снял его на неделю. Там и убил себя. Интересно, какие яркие моменты жизни он вспоминал в Сочи и Ялте – ведь не просто так он туда поехал?

Психолог-криминалист объяснил феномен “бегства, склонных к суициду” еще давно, когда повесился муж Божены Рынска, политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко, отправившись с этой целью на виллу в Испанию. Есть два важных обстоятельства. И первое, могучий инстинкт жизни.

Он не дает человеку, даже страдающему самой глубокой формой депрессии, уйти из жизни сразу. Человек подсознательно рвется в те места, где был когда-то счастлив, стремясь убежать от себя и своей головы, в которой уже сформировалось устойчивое решение покончить с собой. Оказавшись в тех местах, где он был счастлив, он их не узнает, понимает, что время ушло, и от себя не убежишь.

Второе, в этот момент человек ощущает свое полное одиночество. И бежит от родных. Как собака, которая уходит умирать. Туда, где ему кажется, он сможет спастись. Увы, в этот момент ему помогли бы врачи и медикаменты, но он не способен сам принять правильное решение, он – болен психически, и поступает, как всякий самоубийца, спонтанно, как кажется со стороны.

Супруга Ошарина пришла в полицию спустя неделю после пропажи мужа. Промедление гражданка объяснила тем, что мужчине свойственно иногда исчезать. Родственники уже привыкли, что он пропадает на два-три дня, а однажды не давал о себе знать целую неделю. Вот и на этот раз гражданка решила, что муж исчез по привычной схеме. В последний раз они виделись 25 марта. В тот день гражданка вернулась с дачи в московскую квартиру, так как детям требовался хороший интернет для дистанционной учебы, а в поселке его не было. Супруг остался в области, а уже на следующий день покинул дом.По камерам видеонаблюдения удалось установить, что 47-летний гражданин перекрыл воду в доме, запер двери и поехал в аэропорт. Снял деньги в банкомате, приобрел билет до Сочи, а потом нанял такси до Краснодара, где прожил до 30 марта. Следующим пунктом назначения в маршруте Ошарина стала Ялта. Туда чиновник тоже добрался на такси.

Тело пролежало в закрытой изнутри квартире несколько дней. СК РФ: “Предварительно установлено, что гражданин 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил. Органами полиции был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения жителя Москвы. По результатам розыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты. Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют”.

Родные объявили, что замглавы департамента культуры Москвы пропал 26 марта. Позже выяснилось, что он якобы уехал в командировку, но на связь он так и не выходил. На деле, Ошарин уехал сам по себе, сообщив в Департаменте культуры, что увольняется или уходит в отпуск, сняв деньги в банкомате – сначала в Москве, потом в Сочи, где пытался снять 1 млн рублей, но смог снять только 300 тысяч. Из Сочи – сразу в Ялту. Дочь Ошарина подтвердила в соцсетях, что он пропал 26 марта, о своем местонахождении не поставил в известность даже семью.

Источник в Департаменте культуры сказал следующее: “У Леонида Вячеславовича есть одна особенность: практически никто и никогда не знает, чем и где он занят”. Это было еще до того, как стало известно, что Леонид Ошарин покончил с собой. Совсем молодой еще мужик 47 лет. Впереди могло быть столько же лет жизни. Если бы им вовремя занялись психиатры и назначили хорошие антидепрессанты. Впрочем, в морге будут обследовать тело самоубийцы на предмет возможных смертельных болезней. Но мне запомнилась реакция одного онкобольного, который процедил как-то раз: “Жить хочется, а они просто так выкидывают жизнь. Мне бы лучше отдали”.

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