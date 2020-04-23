 

Туристы из Украины и еще четырех стран почти месяц жили в пещере в Индии из-за карантина

23.04.2020, 5:14, Новости дня

В пригороде города Ришикеш на севере Индии во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции полицейские обнаружили в пещере шестерых туристов из Украины, США, Франции, Турции и Непала. Об этом сообщает CNN.

По информации местной полиции, четверо мужчин и две женщины сперва жили в отеле. Но потом у них закончились деньги на оплату проживания, поскольку следовало оставить средства на еду и продукты первой необходимости.

В полиции отметили, что группа распределяла оставшиеся деньги на покупку продуктов питания и прочих потребностей.

Туристы проживали в пещере с 24 марта. Их перевезли в Сварг Ашрам на 14-дневный карантин.

В Индии с 25 марта ввели жесткие ограничительные меры на три недели: жителям разрешили покидать дома только в случае острой необходимости.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,6 млн, из них 180 тыс. умерли, более 701 тыс. выздоровели.

В Индии зафиксировали 20 471 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, 3976 человек выздоровели, 652 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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