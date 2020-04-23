 

Смешко призвал создать по образцу США центр планирования, координации и контроля за деятельностью разведки

23.04.2020, 5:14, Новости дня

Государство, в котором отсутствует центр планирования, координации и контроля над разведывательной деятельностью и которое не осознает его необходимости, в современном мире обречено на проигрыш. Об этом 22 апреля написал в Facebook лидер партии “Сила и честь”, бывший начальник Главного управления военной разведки, экс-председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

По его словам, это “то, чего не могут понять некоторые наши “политики”.

Смешко привел в пример управление директора Национальной разведки США, которое объединяет 17 разведывательных органов.

“Наш аналог – комитет по вопросам разведки при президенте Украины. С 1995 года много раз создавался. Но как только показывал свою эффективность, особенно в борьбе с зарубежным влиянием и коррупцией в высших эшелонах власти, его сразу ликвидировали. Или создавали бутафорскую, формально бюрократическую структуру – для отвода глаз перед западными партнерами”, – подчеркнул экс-глава СБУ.

Те, що до цього часу не можуть зрозуміти деякі наші «політики». Без Центру планування, координації і контролю над…

Posted by Ігор Смешко on Kolmapäev, 22. aprill 2020

Смешко трижды возглавлял комитет по разведке при президенте – в 1995–1998, 2004–2005 и 2014–2015 годах. В последний раз этот орган был создан Петром Порошенко 8 октября 2014 года. По словам Смешко, он давал только предварительное согласие возглавить комитет. Он был не согласен с тем, что его члены работают на общественных началах. 30 января 2015 года Порошенко уволил Смешко и ликвидировал комитет, создав вместо него объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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