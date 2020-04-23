Ярославский договорился с Фуксом о поставке в Харьков 4 тыс. костюмов биологической защиты для медиков

23.04.2020, 5:14, Новости дня

22 апреля для медиков Харькова пришло 4 тыс. костюмов биологической защиты, о поставке договорился владелец и президент DCH Александр Ярославский с бизнесменом Павлом Фуксом. Об этом сообщил в Telegram харьковский городской голова Геннадий Кернес.

“Харьковские медики сегодня должны быть надежнейшим образом защищены от коронавируса, чтобы не допустить ситуацию, которую мы видим в других регионах и странах. Одна из самых важных для этого вещей – костюмы биологической защиты. Их городу обеспечил харьковский бизнес. Александр Ярославский договорился с Павлом Фуксом, и сегодня на складе есть 4 тыс. этих костюмов для наших врачей. С такими людьми нам ничего не страшно. Мы выстоим, мы выдержим, потому что мы харьковчане, и мы любим Харьков!” – написал Кернес.

“Українські новини” пишут, что на сессии горсовета мэр Харькова рассказал, как в городе создается центр вирусологии.

“С помощью бизнесмена Александра Ярославского сегодня город получил современную лабораторию, где мы сами будем делать тесты, чтобы харьковчане были в безопасности”, – отметил он.

Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты Ярославский создает в рамках проекта “Экополис ХТЗ” при поддержке городских властей. В опубликованном 21 апреля интервью “Радіо Свобода” он позвал работать в “Экополис ХТЗ” ведущих вирусологов и пообещал создать все условия для работы и $999 999 за изобретение вакцины против COVID-19.

“Экополис ХТЗ” создается на базе принадлежащего Ярославскому Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Он будет состоять из индустриального парка, IT-кластера, логистического, торгового, исследовательского, образовательного и медицинского кластеров. Ярославский планирует инвестировать в “Экополис ХТЗ” около $1 млрд, что, по его оценкам, даст Харькову более 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

На борьбу с коронавирусом в Украине Ярославский выделил 391 млн грн, в том числе он перечислил $1,15 млн за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, и вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом закупил 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек для малообеспеченных харьковчан. Также бизнесмен привез в Харьков две партии по 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики нового коронавируса, которые он смог закупить при содействии китайского миллиардера Джека Ма.