Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса

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23.04.2020, 5:10, Новости дня

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме "Дэнбери", сообщил, что его сокамерник умер от коронавируса COVID-19. Россиянин считает, что тоже заражен. Он пожаловался на симптомы коронавируса и был направлен на обследование.

По словам пресс-секретаря генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексея Топольского, Ярошенко рассказывал, что коронавирусом заразились все, кто находился в камере. Генконсульство запросило у тюрьмы информации о ситуации с заражением и о состоянии летчика. Топольской отметил, что ситуация находится под контролем дипмиссии.

Ярошенко обвиняют сговоре с целью доставки в США наркотиков. В 2011 году он был осужден на 20 лет тюрьмы.



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