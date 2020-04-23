 

Министерство здравоохранения: эпидемия гриппа в России закончилась

23.04.2020, 5:10, Новости дня

Эпидемия гриппа в РФ завершилась. На неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и ОРВИ снизился до 321 случая на 100 тысяч населения. Для сравнения – неделей ранее было зафиксировано 406 случаев на 100 тысяч. Такие данные появились на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России.

По данным НИИ, ситуация по гриппу на территории РФ была признана эпидемической в конце января – начале февраля (в период с 27 января по 2 февраля).

В заключении института отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом, а также показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом "грипп" на этой неделе продолжают снижаться. Таким образом, эпидемия гриппа в РФ закончилась, но в отдельных городах страны заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остается выше эпидемического порога.

 

По итогам прошедшей недели частота госпитализации с ОРВИ и гриппом составила 6,6 случая на 100 тысяч населения. На предыдущей неделе этот показатель был 9,9 случая на 100 тысяч населения. В документе отмечается, что на неделе с 6 по 12 апреля резко снизились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также показатели госпитализации в целом по России. Отчасти это стало следствием продолжения действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса COVID-19.



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