Мнение: ФОМ об отношении к Ленину в России

23.04.2020, 4:50, Разное

ФОМ провел опрос на тему отношения к Ленину в России. Цифры получилось чуть менее чем у Сталина (товарищ Сталин в таких опросах суммарно набирает на 5-7% больше Ленина), но тем не менее.

Россияне вступились за памятники Владимиру Ленину — 83 процента граждан отрицательно относятся к их сносу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Фонда «Общественное мнение».

Только семь процентов россиян выступает за предложение убрать памятники вождю с площадей и из скверов. 76 процентов граждан негативно относятся к идеям переименовать улицы и площади Ленина, а поддерживают такие предложения 13 процентов россиян.

Больше половины граждан (56 процентов) считают, что Ленин положительно повлиял на российскую историю. В качестве его заслуг они называют ликвидацию безграмотности, бесплатное образование и другое. Тех, кто считает, что Ленин сыграл отрицательную роль в отечественной истории, всего 20 процентов. Они приводят в качестве своих аргументов Гражданскую войну и жертвы среди населения.

https://m.lenta.ru/news/2020/04/22/leninn/ – цинк

Сколько лет пропаганды, а все никак.

Надо больше "Зулейх", "Демонов революции" и прочих чудесных опусов. Чтобы из ушей и всех прочих мест "творческой элиты" полезло. Хотя как показывает пример Сталина, этот метод не работает или вернее работает, но в другую сторону. Но когда "творцов" и их заказчиков это останавливало. Ну и само собой, когда видите где-нибудь в камментах очередного страдальца требующего снести памятники Ленину и убрать Мавзолей, перед вам представитель крикликового меньшинства (за исключением тех случаев, когда это за работой офицер украинских ИПСО распространяющий "передовой украинский опыт").

Сами цифры отнюдь не удивляют. Еще во время фальсификации конкурса "Имя России" в конце нулевых было выявлено опытным путем, что Ленин прочно входит в топ-5 деятелей отечественной истории.