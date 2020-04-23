 

США собрались выделить Гренландии более 12 млн долларов

23.04.2020, 4:48, Новости дня

Администрация США планирует объявить об открытии представительства Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии, а также выделить этой территории в составе Дании более 12 млн долларов, передает Associated Press.

По информации должностных лиц США и стран Европы, на которых ссылается AP, представительство АМР США в Нууке будет курировать распределение пакета помощи в размере 12,1 млн долларов, предназначенных главным образом для содействия развитию энергетики и туризма в Гренландии, передает ТАСС.

В публикации говорится, что Вашингтон намерен таким образом «противодействовать влиянию РФ и Китая» в Арктике.

AP сообщает, что Госдеп уведомил об этом решении Конгресс США еще в январе, заявив, что Вашингтон «считает Гренландию стратегически важной [территорией], особенно в связи с тем, что Китай и РФ активизируются в этом регионе».

Летом прошлого года широкий резонанс вызвало сообщение о том, что в американской администрации обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Дональд Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке территории за, как сообщали СМИ, 600 млн ежегодно.

Власти Дании в свою очередь заявили, что остров не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.



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