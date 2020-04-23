Генпрокурор США не исключает судебные иски против штатов, ограничивших свободы граждан из-за коронавируса

23.04.2020, 4:38, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр продолжил дискуссию по поводу распоряжений губернаторов об ограничении свободы передвижения, призванных замедлить распространение коронавируса. Барр сказал, что он не исключает подачу судебных исков против штатов, если Минюст посчитает, что действия губернаторов нарушают гражданские свободы.

После начала пандемии губернаторы штатов по всей стране закрыли предприятия и школы и запретили массовые собрания в попытке замедлить распространение болезни, от которой уже умерли свыше 46 тыс. американцев. В результате протестов, состоявшихся на прошлой неделе в нескольких штатах, часть запретов была смягчена.

«Мы внимательно следим за рядом этих правил, которые вводятся в действие. И если мы думаем, что кто-то заходит слишком далеко, мы сначала пытаемся заставить губернаторов отменить их или скорректировать», – сказал Барр во вторник в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

«И если этого не происходит, и люди предъявляют иски, мы подаем исковые заявления и принимаем сторону истцов… По мере развития судебных процессов, когда в штатах будут заведены конкретные дела, мы будем их рассматривать», – заявил генпрокурор.

Накануне Министерство юстиции встало на сторону религиозного учреждения в Миссисипи, которое подало судебный иск против властей Гринвилла из-за приказа о закрытии организаций, обвинив муниципалитет в нарушении свободы вероисповедания. Минюст предоставил суду заявление в поддержку баптистской церкви, которая утверждает, что власти Гринвилла мешают проведению служб для автомобилистов, соответствующих принципам социального дистанцирования.

Во вторник Барр заявил, что ограничения, вводимые в отношении передвижений граждан «тревожно близки к домашнему аресту», однако в некоторых случаях они могут быть оправданы интересами общественной безопасности.

Генпрокурор отметил, что существует различие между приказами, требующими, чтобы люди держались на расстоянии 1,8 м друг от друга или носили маски в общественных местах. Эти распоряжения оправданы, так как снижают риск передачи вируса.

По словам Барра, его больше беспокоят «грубые» требования оставаться дома или закрыть бизнес «независимо от безопасности условий работы» в закрываемой компании.