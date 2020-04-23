В Нью-Йорке наладили производство дешевых аппаратов искусственного дыхания

23.04.2020, 4:38, Новости дня

Первая партия новых и недорогих аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вскоре будет выпущена в Нью-Йорке.

Пандемия COVID-19 породила опасения насчет нехватки аппаратов искусственного дыхания для критически больных пациентов. Это заставило город обратиться к местным производителям с просьбой заполнить пустующую нишу.

Промышленные аппараты ИВЛ стоят десятки тысяч долларов, однако производство таких устройств с урезанными функциями может обойтись всего в несколько тысяч. Особенно они могут пригодиться развивающимся странам, у которых нет средств на покупку дорогостоящего оборудования.

Поскольку в марте уровень смертности в Нью-Йорке вырос в несколько раз, власти штата начали опасаться, что им понадобится еще много таких аппаратов. Они видели, что произошло в Италии, где нехватка ИВЛ вынуждала врачей принимать трудные решения о том, кто получит доступ к машинам, которые потенциально могут спасти чью-то жизнь.

Федеральное правительство оказало Нью-Йорку некоторую помощь, однако губернатор Эндрю Куомо заявил, что этого недостаточно.

«Что мы будем делать с 400 вентиляторами, если нам нужно 30 000?» – задал Куомо риторический вопрос на пресс-конференции 24 марта.

И тогда в Нью-Йорке решили взять дело в свои руки, рассказывает Джеймс Патчетт, президент и генеральный директор Корпорации экономического развития Нью-Йорка (NYCEDC).

«Мэр позвонил и дал понять, что нам нужно сосредоточиться на изготовлении аппаратов ИВЛ и всего [медицинского оборудования], которое мы могли бы производить в Нью-Йорке, – говорит он. – Цепочка поставок стала ненадежной, и мы должны были делать все возможное, полагаясь только на жителей Нью-Йорка».

Между тем, руководители Newlab, бруклинского бизнес-инкубатора, также следили за мрачными новости из Италии о распространении COVID-19.

«Когда вирус начал распространяться в Нью-Йорке, и мы столкнулись с закрытием Newlab, я подумал: Боже мой, у нас есть все эти талантливые люди, и мы действительно должны что-то сделать, если мы это можем», – говорит основатель Newlab Скотт Коэн, который сам переболел COVID-19.

К счастью, болезнь у него прошла в мягкой форме. После выздоровления Коэн наткнулся на проект недорогого аппарата ИВЛ, сделанного студентами Массачусетского технологического института (МIТ) еще 10 лет назад.

Вспомнил об этом проекте не только Коэн. Неван Ханумара, занимающийся исследованиями в области машиностроения в МIТ, рассказывает, что к его коллегам стали обращаться разные люди, знавшие об этой разработке.

«Они начали получать сообщения по электронной почте от бывших студентов из той команды с вопросом: как мы можем это сделать? Мы хотим знать, как это сделать», – рассказывает Ханумара.

В основе проекта – медицинское оборудование с ручной помпой, известное как аппарат АДР (аппарат дыхательный ручной). С помощью АДР врачи "скорой помощи" могут экстренно подать воздух в легкие пациента, если у него возникли проблемы с дыханием. Ручное сжатие резинового мешка подает воздух в легкие пациента, если человек не может дышать самостоятельно. Механический дешевый аналог аппарата ИВЛ автоматизирует эту задачу.

Однако все оказалось не так просто. Слишком сильное давление может повредить легкие пациента. В МIТ решили возобновить реализацию старого проекта. Оригинальный аппарат требовал значительной доработки.

Темп работы был исключительным. «Я бы сказал, что работа, которую обычно делают за год, была проделана за месяц», – говорит Ханумара.

Дизайнерская компания Newlab 10XBeta создала версию модели МIТ под названием Spiro Wave. Федеральное управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на прошлой неделе выдало разрешение на экстренное использование этого аппарата ИВЛ.

Над разработкой недорогих аппаратов также работают несколько других групп, в том числе Университет Райса и Университет Миннесоты. Устройство, разработанное в Миннесоте под названием Coventor также получило одобрение FDA на использование в чрезвычайных ситуациях. Boston Scientific планирует выпустить 3 тыс. устройств и продать их по себестоимости – тысяча долларов за штуку.

Компания Boyce Technologies из Нью-Йорка уже начала производство Spiro Waves. Компания получила 10 миллионов долларов от NYCEDC с обязательством приобрести первые 3 тыс. единиц. Компания заявляет, что может производить сотни аппаратов в день в Нью-Йорке и тысячи в день по всему миру. Ориентировочная стоимость составит от 2500 до 5000 долларов.

Вспышка коронавируса в Нью-Йорке идет на спад, количество смертей неуклонно снижается. Однако это может быть только первая волна эпидемии.

«Вероятно, будет и вторая и третья волна коронавируса, и эти волны могут возникать одновременно с гриппом», – говорит Митчелл Кац, президент и генеральный директор городской системы здравоохранения Нью-Йорка. «Я не думаю, что все закончилось. Возможно, мы будем использовать устройства Spiro Wave в наших отделениях интенсивной терапии в будущем».

Кроме того, по словам Коэна, NYCEDC получает запросы со всего мира на поставку аппаратов.

«Я говорил с людьми из Бразилии и Мексики, некоторых африканских стран, и они не могут позволить себе покупать устройства стоимостью 30 тыс. или 40 тыс. долларов», – говорит он.

Благотворительная организация Rockefeller Philanthropy Advisors планирует помочь наладить производство аппарата в развивающихся странах.

«У него огромный потенциал в Южном полушарии, в том числе и после окончания этой пандемии», – считает Мелисса Берман, президент и главный исполнительный директор Rockefeller Philanthropy Advisors.