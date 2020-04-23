Боитесь, что ребенок подхватит коронавирус? Вот, что вам надо знать в первую очередь

23.04.2020, 4:29, Разное

О случаях инфекции COVID-19 сообщают более 80 стран, включая Россию. Волнение родителей по поводу того, что дети могут заразиться новым вирусом, легко понять. Важно знать, что за время текущей вспышки заболевание очень редко регистрировалось среди детей. Сайт The Conversation разбирался, что нужно знать родителям о коронавирусе.

Как часто дети заболевают COVID-19

Количество детей, которые заболели COVID-19, остается низким. Исследование, которое анализировало заболеваемость, когда в мире было около 44 тысяч случаев инфекции, показало, что доля заболевших детей составляет менее 1%. В этой возрастной группе не было зафиксировано ни одной смерти. В Австралии заболел только один ребенок, в РФ такие случаи неизвестны.

Почему дети редко болеют COVID-19

Ученые не знают точно, почему заболеваемость среди детей столь низка. Среди возможных причин они называют:

· Редкий контакт детей с вирусом.

· Небольшое количество детей, которые были инфицированы.

· Небольшое количество заболевших детей, у которых развились достаточно тяжелые симптомы, чтобы обратиться к врачу.

Хотя при заражении COVID-19 у детей обычно развиваются легкие симптомы, они играют роль в распространении болезни. Дети подвижны, болезнь может почти не влиять на их активность, поэтому они могут контактировать с большим количеством людей. Для предупреждения эпидемий COVID-19 могут применяться закрытия школ на карантин.

Симптомы COVID-19 у детей

Китайские врачи сообщают, что у детей болезнь чаще проявляется только кашлем, заложенностью носа, усилением выделений из носа, диареей и головной болью. Лихорадка развивается менее чем в половине случаев.

Большинство детей и подростков с COVID-19 в Китае перенесли болезнь в легкой форме и выздоровели в течения одной-двух недель.Даже маленькие дети, которые часто более склонны к развитию тяжелых респираторных инфекций, болели COVID-19 в легкой форме.

Как предупредить COVID-19 у детей

COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем. Заразиться можно, если после касания различных поверхностей, загрязненных вирусом, дотронуться до слизистой оболочки глаз, носа или рта.

Лучший способ предупредить COVID-19 (как и другие респираторные инфекции) – регулярное мытье рук с водой. При чихании и кашле нужно прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя.

Маски не считаются эффективными для профилактики COVID-19 в обычной жизни, но они помогают заболевшим людям не инфицировать других. Вакцина против COVID-19 еще не разработана.