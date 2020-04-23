Володин предложил убрать перекупщиков из энергопоставок

23.04.2020, 4:25, Разное

Председатель Госдумы указал на большое число посредников в отрасли. “Если только в этой цепочке будет меньше перепродавцов, совершенно очевидно, электроэнергия будет дешевле”, – подчеркнул парламентарий.

По его словам, ранее предприятия топливно-энергетического комплекса формировали солидную долю бюджета, однако сегодня эта ситуация изменилась. В отрасли работают 2,5 миллиона человек, напомнил Володин.

“Нам правильно было бы свой разговор построить таким образом, чтобы мы сочетали его с обсуждением мер поддержки, о которых сказал Президент – и ряд решений уже принято. Мы могли бы со своей стороны посмотреть, что можно сделать дополнительно на законодательном уровне”, – сказал спикер.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что снижение тарифов на энергию позволит повысить конкурентноспособность отечественной экономики. Также он предложил подумать над объединением нефтяной отрасли России в единую госкомпанию.

Не менее важна и продовольственная безопасность страны, заявил в ходе встречи глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Депутат призвал министра помочь снизить тарифы на электричество для фермерских хозяйств.

Поддержать сельхозпроизводителей Александра Новака попросил и глава фракции “Единая Россия” Сергей Неверов. Фермеры платят за электричество в полтора-два раза больше, подчеркнул депутат. Парламентарий предложил обсудить эту тему.

В свою очередь Александр Новак ознакомил депутатов с ситуацией в энергетической отрасли. По его словам, в период эпидемии коронавируса повышенное внимание уделяется объектам здравоохранения.

С начала режима самоизоляции наблюдается снижение потребления, уточнил министр. В то же время он указал на ухудшение платежной дисциплины за три недели апреля. Основные неплательщики – предприятия ЖКХ, пояснил руководитель ведомства.

Осенне-зимний период отрасль прошла успешно, считает Новак. Количество аварийных случаев и технологической нарушений снизилось на 41% и 28% соответственно, уточнил он.

Затронул министр и ситуацию на мировых энергетических рынках. В целом глобальное снижение спроса на нефть составляет около 20-30 миллионов баррелей в сутки, уточнил руководитель ведомства. В то же время он напомнил, что 1 мая вступает в силу сделка ОПЕК+, которая поможет поддержать уровень цен. Также он ожидает роста стоимости барреля по мере ослабления ограничительных мер.