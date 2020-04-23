 

Летчика Ярошенко с симптомами COVID-19 направили на медобследование

23.04.2020, 4:16, Новости дня

Администрация тюрьмы в американском городе Данбери (штат Коннектикут) проинформировала генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, что направила летчика Константина Ярошенко на медицинское обследование. Это произошло после сообщений о смерти заразившегося коронавирусом сокамерника россиянина.

В генконсульстве РФ в США сообщили, что российская сторона обратились в федеральную тюрьму Данбери с запросом о состоянии здоровья летчика Константина Ярошенко в связи с информацией об ухудшении ситуации с коронавирусом в штате Коннектикут.

«В ответ администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование», – говорится в сообщении.

В генконсульстве выразили надежду, что медобследование будет произведено безотлагательно и Константину Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее на этой неделе Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, сообщил, что его сокамерник умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Он также заявил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом.



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