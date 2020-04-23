Business Insider – коронавирус грозит банкротством десяткам тысяч американских ресторанов

23.04.2020, 4:05, Новости дня

Национальная ассоциация ресторанов обратилась в конгресс США с призывом выделения дополнительных средств поддержки ресторанного бизнеса, пишет Business Insider. По данным ассоциации, пандемия грозит закрытием около 50 тыс. американских ресторанов.



Reuters

Представители ресторанного бизнеса США надеются на дополнительную поддержку правительства на фоне опасений массового закрытия заведений из-за распространения коронавируса, пишет Business Insider.

По данным Национальной ассоциации ресторанов, 8 миллионов занятых в индустрии сотрудников уже потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Это означает, что по всей стране без работы остались двое из трёх работников ресторанов и кафе.

В ассоциации также отмечают, что американская индустрия общественного питания только за один март потеряла около $30 млрд, а в апреле потери могут составить $50 млрд. Ожидается, что к концу 2020 года убытки кафе и ресторанов составят $240 млрд.

«Ресторанный бизнес сильнее других пострадал от мер по борьбе с коронавирусом, здесь произошло большее сокращение продаж и числа рабочих мест, чем в любой другой индустрии в стране», — приводит Business Insider отрывок из письма пресс-секретаря Шона Кеннеди ассоциации конгрессу США.

Кеннеди также добавил, что индустрию общественного питания ждёт самое медленное восстановление, на что указывает опыт предыдущих кризисов. Он призвал правительство выделить $240 миллиардов в отдельный фонд для поддержки ресторанов в непростой период восстановления после окончания пандемии.

В ассоциации также призвали внести коррективы в программу поддержки и помощи частным лицам и бизнесу численностью до 500 человек, в частности, обеспечить большую гибкость в отношении погашения задолженностей, возникших в результате необходимости закрытия. Кроме того, представители индустрии предложили ввести налоговые льготы и программу грантов для ресторанов, следующих указаниям по сдерживанию коронавируса в США.

По данным национальной ассоциации, во время пандемии закрылись около 3% американских ресторанов, то есть 30 тыс. заведений. В начале апреля о закрытии в течение месяца объявили владельцы ещё 5% заведений. Ожидается, что после победы над пандемией могут не открыться около 50 тыс. ресторанов, передаёт Business Insider.