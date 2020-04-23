“Коронавирус плотно заехал в Днепр”. Филатов обвинил областные власти в препятствовании борьбе с эпидемией

23.04.2020, 3:55, Новости дня

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что вспышка коронавируса в городе, о которой он сообщил сегодня утром, связана со вспышкой инфекции в Першотравенске Днепропетровской области.

“Почти все новые заболевшие COVID-19 в Днепре – это контакты по Першотравенску. После вспышки [в Першотравенске] среди последователей одной из харизматических церквей, слушателей “библейской” школы, коронавирус теперь, похоже, плотно заехал в Днепр”, – написал Филатов в Facebook.

Он обвинил областные власти в том, что они препятствуют борьбе с эпидемией.

“Помните, как Филатов пытался после вспышки в Першотравенске закрыть въезд в Днепр, а областные власти это решение отменили, обвинив городского голову в популизме, некомпетентности и антиконституционных действиях? Помните, да? А сами в тот же день Нацгвардией перекрыли Першотравенск. Правда, как теперь мы увидели, несколько неудачно. Но этим деятелям можно города перекрывать, а вот законно избранным мэрам – нельзя. Потому что мы, мэры, не в президентской вертикали и вообще с эпидемией можно бороться только под зелеными флагами”, – отметил Филатов.

Мэр сообщил, что поручил департаментам городского совета “составить карты контактных лиц и возможного заражения, определив точки пересечения контактных лиц”, а также “обеспечить принудительную обсервацию контактных лиц в местах их проживания”.

Итак, спокойно и по пунктам.Почти все новые заболевшие в Днепре COVID -19 – это контакты по Першотравенску.Ещё раз…. Posted by Borys Filatov on Kolmapäev, 22. aprill 2020

О вспышке коронавируса в Першотравенске 7 апреля сообщили Днепропетровская облгосадминистрация и облсовет. По данным властей, на тот момент в городе был подтвержден 21 случай заражения инфекцией. Очагом вспышки, заявляли в ОГА, стала христианская церковь “Новое поколение”, на базе которой работал “Международный библейский колледж”.

8 апреля в полиции сообщали, что установили 556 человек, которые посещали колледж.