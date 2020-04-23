 

Коваленко уволили с должности замглавы Офиса президента, на ее место назначили ветерана разведки Машовца

23.04.2020, 3:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля свои указом уволил с должности заместителя главы Офиса президента Анну Коваленко.

Активистка Майдана, бывший депутат Верховной Рады от “Слуги народа”, Коваленко работала в ОПУ с 4 сентября 2019 года. Ее новая должность – советник министра развития общин и территорий, пишет агентство “Интерфакс-Украина”. В Офисе президента заявили, что Коваленко “проходит специальную проверку и сразу входит в новую проблематику без перерыва на отдых”. Позднее она займет должность заместителя министра.

“Накануне местных выборов это очень ответственное направление работы”, – отметили в ОПУ.

Другим указом Зеленский назначил Романа Мащовца заместителем главы своего офиса. Ветеран военной разведки Машовец с июля 2014 года “занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии, стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ”, отрекомендовали его на сайте президента.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны, представил своего нового заместителя.

“Одной из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами”, – сообщила пресс-служба президента.

Машовец подчеркнул, что необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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