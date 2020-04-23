В контактной группе продолжается работа по подготовке следующего обмена – Офис президента

23.04.2020, 3:55, Новости дня

В трехсторонней контактной группе продолжается работа по подготовке следующего этапа обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом 22 апреля сообщил Офис президента Украины по итогам видеоконференции ТКГ.

“В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения”, – заявили в офисе главы государства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и пророссийскими боевиками на Донбассе состоялся 16 апреля: сепаратисты отпустили 20 человек, Украина – 14.

Перед этим обмены проводились в сентябре и декабре 2019 года.

На оккупированных территориях Донбасса, в Крыму и в России остаются еще около 200 граждан Украины.