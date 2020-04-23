“Никаких столпотворений”: в Москве заработал автоматический контроль пропусков

23.04.2020, 3:54, Новости дня

С 22 апреля в Москве действует новая система контроля в условиях пандемии коронавируса COVID-19. К цифровым пропускам, выданным для передвижения по городу, теперь должны быть привязаны номера автомобилей, транспортных или социальных карт.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, к цифровым пропускам номера автомобилей привязали уже почти 4 миллиона человек. И почти 2 миллиона — привязали номера карт "Тройка".

По итогам первого дня работы автоматического контроля около 2,5 тысячи человек не смогли проехать на метро из-за неправильно оформленного пропуска. А на дорогах камеры зафиксировали 230 тысяч автомобилистов-нарушителей. Без пропуска ехала практически каждая седьмая машина, сообщает телеканал "Россия 24".

Руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы Анастасия Писарь отметила, что система работает стабильно, не было проблем с проходом ни на одной станции метрополитена и не было никаких столпотворений. Сотрудники метрополитена полностью контролируют ситуацию. Передвижение людей в городе контролируется с помощью комплексов фотовидеофиксации (их в Москве установлено более 2,5 тысячи).

Анастасия Писарь напоминает: при передвижении по городу наличном автомобиле необходимо привязать номер своего автомобиля к цифровому пропуску. Его также могут проверить посты ГИБДД и МАДИ, стоящие на всех въездах в Москву.