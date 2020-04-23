Иммиграция в США приостановлена из-за эпидемии

23.04.2020, 3:54, Новости дня

Трамп на два месяца приостановил иммиграцию в США из-за дефицита рабочих мест, вызванного эпидемией коронавируса COVID-19. Президент объяснил свое решение необходимостью защитить права американских трудящихся. О своих планах подписать подобный указ он сообщил днем ранее.

Приостановка коснется тех, кто хочет получить грин-карту (постоянный вид на жительство в США).Через два месяца будет принято решение, продлить или нет запрет на иммиграцию.

Запрет не распространяется на врачей и других специалистов, чья помощь пригодится в борьбе с эпидемией.

Граждане США, оставшиеся без работы, должны быть первыми в очереди на вакансии, когда экономика начнет расти, подчеркнул Трамп. Кроме того, приостановка иммиграции сбережет медицинские ресурсы, передает РИА Новости.

Ограничения, согласно соцопросам, поддержали большинство американцев.