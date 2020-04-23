Мнение: Партизанен пуф-пуф

23.04.2020, 3:50, Разное

Сообщается о подготовке законопроекта о поправках в закон о полиции, согласно которым полиция получит дополнительные права. В числе которых и разрешение на открытие огня на поражение в случае, если полицейский сочтет, что речь идет об угрозе нападения. Теперь бросить бумажный стаканчик (а возможно, даже просто держать его в руках) может стать поводом для расстрела на месте. Безусловно, тут же нам расскажут про Америку, где полиция… ну и так далее. Мы не в Америке, и если в США помимо зверей-полицейских существует какой-никакой, но суд, то в нашей стране оправдательный приговор – это нонсенс и статистическая флуктуация.

Вне всяких сомнений, речь идет о подготовке властей к массовым выступлениям населения, так как ситуация стремительно обостряется. Террор остается последним доводом фашистской власти, позволяющим держать под контролем оккупированную территорию. Полиция получает дополнительные денежные ассигнования на выплаты сотрудникам, которые будут задействованы в карательных мероприятиях, теперь готовится закон, освобождающий от ответственности за убийство граждан. Ничего нового – любая диктатура ведет себя в аналогичной ситуации одинаково. И заканчивает она тоже всегда одинаково, весь вопрос только в том количестве крови, которое она успеет пролить, прежде чем диктатора вытащат из канализационного коллектора возмущенные избиратели.