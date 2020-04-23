Мнение: О заболеваемости на авианосце “Теодор Рузвельт”

23.04.2020, 3:35, Разное

Пока по "Шарлю де Голлю" статистики полной нет (ожидается на следующей неделе), можно посмотреть на свежую статистику по авианосцу "Теодор Рузвельт", который сейчас торчит на карантине на Гуаме.

Из официального отчета ВМС США о заболеваемости на флоте.

На сегодняшний день 99% членов экипажа USS Theodore Roosevelt (CVN 71) прошли тестирование на COVID-19 с 777 положительными и 3919 отрицательными результатами . Из общего числа положительных случаев 63 моряка выздоровели. 4196 моряков сместились на берег. Шесть матросов, назначенных в USS Теодор Рузвельт, находятся в военно-морской больнице США на Гуаме и проходят лечение от симптомов COVID-19. Ни один из матросов, госпитализированных по поводу COVID-19, не находится в отделении интенсивной терапии (ICU).

19 апреля 2020 года в военно-морском медицинском центре Портсмут скончался гражданский служащий военно-морского флота, назначенный в отряд кадровой поддержки Океана. Очевидной причиной смерти были осложнения, связанные с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19).

21 апреля 2020 года в госпитале Университета Джорджа Вашингтона скончался гражданский служащий военно-морского флота, назначенный в военно-морской верфи штата Вашингтон. Очевидной причиной смерти были осложнения, связанные с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19).

https://navylive.dodlive.mil/2020/03/15/u-s-navy-covid-19-updates/ – цинк

Таким образом, в замкнутых условиях корабля, из 4196 в основном молодых людей, заболели 777, из них выздоровели 63. Смертей нет или пока нет.

Сам корабль фактически остался без экипажа и на текущий момент не боеспособен. На флоте ожидают, что при оптимистичном развитии событий, корабль смогут вернуть в боеготовое состояние во второй половине мая – начале июня.

Очевидно, что если бы к капитану Крозье прислушались ранее (до всей истории с письмом в прессу и отставкой министра ВМС), то авианосец поставили бы на карантин куда как раньше, а число заболевших было бы существенно меньше и вероятно, корабль бы не вышел из строя.