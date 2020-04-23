 

В США оценили возможность заражения коронавирусом от домашних животных

23.04.2020, 3:30, Новости дня

Свидетельств того, что домашние животные могут заразить коронавирусом своих хозяев, в настоящее время нет, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Конечно, животные, в том числе домашние, могут заразиться. Были сообщения, что крупные кошачьи в зоопарках заражались коронавирусом. Но свидетельств того, что вирус передается от домашних животных к человеку, нет», – приводит его слова ТАСС.

«Однако невозможно ли это в принципе? С биологической точки зрения возможно, все возможно», – сказал Фаучи. При этом, по его словам, нет никаких эпидемиологических свидетельств того, что домашние животные могут быть распространителями инфекции внутри дома.

Ранее сообщалось, что коронавирус легко может передаваться от кошки к кошке и от хорька к хорьку, а домашние собаки менее подвержены этому заболеванию.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, могут ли домашние питомцы стать жертвами COVID-19 наравне с хозяевами и есть ли вероятность, что собаки и кошки способны заразить людей.



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