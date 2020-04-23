Личное: Собянин жуёт сопли, Серов катается

23.04.2020, 3:20, Разное

В своё время — это было давно — я назвала Сергея Собянина импотентом, углядев в нём склонность к жеванию соплей.

В разгар пандемии коронавируса я укрепилась в своём мнении: Собянину действительно не хватает жёсткости. Из Серёжи вышел бы годный мэр для прилизанной и компактной Женевы, но никак не для дикой, суровой Москвы.



Фото: Соцсети

С какого хера Александр Серов — обрюзгший, общественно бесполезный певун ртом с лицом спившегося Харви Вайнштейна — заявляет в интервью МК, что выезжает в Москву по пропуску?!

Пожалуй, процитирую:

«У меня есть пропуск, иногда в Москву выезжаю».

Посмотрим на табличку, опубликованную на сайте мэрии Москвы, в которой чётко показано, кому именно и на какой срок положен пропуск?



Фото: mos.ru

Как видим, цифровой могут получить следующие категории граждан:

1) Работающие (действует до 30 апреля).

Что значит «работающие»? Кем работающие? Где? Зачем?

Что за соплежуйская, размытая формулировка, под которую попадает и общественно бесполезный Серов, и маникюрша, и врач скорой помощи?

Работающий? На тебе пропуск! Мы же в московской мэрии добренькие такие сидим! Либеральненькие!

Мы же с хипстерами заигрываем и барбершопы на улицах Москвы пестуем. Велодорожки в городе, который абсолютно не предназначен для поездки на велосипедах, прокладываем.

Ездишь лепить накладные реснички сидящим в изоляции эскортограмным писям? На тебе, родная, пропуск! И тебе, дорогой Александр Серов, — тоже на! Покатайся по Москве, развейся!

2) Нуждающиеся в медицинской помощи или осуществляющие волонтёрскую деятельность (сроком на 1 день).

Это — разовый пропуск, по которому выезжать в Москву «иногда», как это делает Серов, не получится.

3) Тем, у кого «иные цели» (сроком на 1 день).

Раз на 1 день, то опять же — выезжать «иногда» по такому пропуску нельзя. Это первое.

Второе: что это, в принципе, за «иные цели»? Какие такие «иные»?

Писю променадом проветрить? Селфи нащёлкать?

Очередная импотентная формулировка московского мэра, за которой стоит непонимание нашего народа или страх перед его недовольством.

Это — слабость.

Чиновника, который боится народа и готов под него прогнуться, русский — именно русский и сильный! — народ сожрёт.

Если бы я была мэром Москвы, то по улицам бы у меня ездили только кареты скорой помощи и машины, доставляющие продукты и медикаменты, а ходили бы по улицам исключительно бойцы Росгвардии с дубинками.

Вы бы у меня были биты, но зато здоровы. Карантин бы продлился ровно 2 недели. Сейчас вы бы уже гуляли по Москве.

4) Передвигающиеся со служебным удостоверением (действует до 30 апреля).

Не удивлюсь, если Серов себе такое пробил.

И, вообще, какое такое «служебное удостоверение» здесь имеется в виду?

Депутаты могут по «служебному удостоверению» ездить? Наверняка!

А не должны!

Собянин жуёт сопли, и именно поэтому по Москве свободно передвигается опухший Серов, депутаты и эпиляторши писек воском.

А вам чьи меры — по душе: слабенькие собянинские или жёсткие мои?

Почему?