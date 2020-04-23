Белый дом продолжает поддерживать идею постепенного открытия экономики

23.04.2020, 3:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду пригласил на ежедневный пресс-брифинг рабочей группы Белого дома по коронавирусу Роберта Редфилда, директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), который во вторник предупредил о том, что осенью США ожидает вторая волна коронавируса, которая может привести к еще одному тяжелому кризису в здравоохранении.

Во вторник, в интервью газете Washington Post Редфилд предупредил о возможном приходе второй волны пандемии. Утром в среду Дональд Трамп предположил, что журналисты неверно процитировали слова директора CDC. Однако, Редфилд, выступая на сегодняшнем брифинге, заверил, что его слова были приведены газетой точно.

«Думаю, очень важно подчеркнуть, что я не говорил, что будет еще хуже. Я сказал, что будет труднее и потенциально сложнее, потому что у нас в одно и то же время будут циркулировать сразу два респираторных заболевания, грипп и коронавирус», – заявил Редфилд.

Он подчеркнул, что CDC «продолжает создавать национальную инфраструктуру общественного здравоохранения», которая позволит сдерживать в будущем вспышки опасных инфекций.

Дональд Трамп выступил в защиту идеи о постепенном открытии экономики некоторых штатов в условиях пандемии коронавируса. Президент предположил, что если даже вирус вернется, то в меньшем масштабе: «Если он вернется, то не в такой форме, в какой это было. Он вернется в меньшем масштабе, который мы сможем сдержать… По моему мнению, это не будет похоже на то, что мы видим прямо сейчас».

Трамп добавил, что он «категорически не согласен» с решением губернатора Джорджии открыть часть экономики на данном этапе развития пандемии.

«Я сказал губернатору Джорджии Брайану Кемпу, что я категорически не согласен с его решением открыть определенные объекты в нарушение правил первого этапа [открытия экономики]», – заявил президент. Он уточнил, что губернатор, в то же время, «должен делать то, что он считает правильным».

«Но я не согласен с ним в том, что он делает… Если я увижу что-то совершенно вопиющее, совершенно не соответствующее общей линии, я приму меры… Думаю, [нельзя открывать] на первом этапе спа-салоны, салоны красоты, тату-салоны и парикмахерские… Это слишком рано», – отметил президент.

Республиканец Кемп в понедельник объявил, что администрация штата Джорджия разрешит открыть маникюрные и массажные салоны, клубы для игры в боулинг, спортивные залы, рестораны и кинотеатры. Кроме того, в храмах штата могут возобновиться богослужения. Губернатор также запретил мэрам городов устанавливать собственные ограничения для бизнеса.

Доктор Энтони Фаучи, эксперт-эпидемиолог, входящий в рабочую группу Белого дома, поддержал усилия по предотвращению распространения вируса, предпринимаемые на территории всей страны. Он назвал их «основой для того, чтобы мы могли сказать, что теперь мы можем серьезно подумать о том, чтобы открыть Америку».

Социальное дистанцирование, по мнению Фаучи, сработало, и «привело нас туда, где мы находимся сегодня… Это успешная формула».

Фаучи обратился к властям штатов и законодателям быть осторожными в открытии экономики, чтобы не допустить второй волны заражений.

«Я умоляю американскую общественность, губернаторов, мэров, людей, несущих ответственность… Делайте это взвешенно», – заявил Фаучи.