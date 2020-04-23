Трамп подписал указ, запрещающий иммиграцию в США на время эпидемии коронавируса

23.04.2020, 3:17, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который на время эпидемии коронавируса полностью запрещает иммиграцию в Соединенные Штаты. Указ будет действовать минимум 60 дней. Ограничения не касаются медицинских работников и людей других специальностей, чья помощь может потребоваться для борьбы с эпидемией.

По словам президента, указ издан в целях поддержки американских работников, многие из которых в последний месяц потеряли работу из-за эпидемии коронавируса и массового закрытия предприятий. Кроме того, Трамп считает, что эта мера поможет стране сберечь медицинские ресурсы. По истечении 60 дней действие указа может быть продлено.

Согласно указу, власти США:

приостанавливают рассмотрение и одобрение всех запросов от иностранцев на предоставление им права жить и работать в США,

смогут отказывать во въезде в США иностранным работникам, которые уже получили визы, позволяющие им работать в США.

Обещание снизить миграцию в США было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. В целом ему удалось сократить число выданных иммиграционных виз для въезда в США за время своего срока на 25%: с более чем 617 тысяч в 2016 году до лишь 462 тысяч в 2019 году.

Эксперты считают, что нынешний указ также связан не со вспышкой коронавируса, а прямо продолжает ограничительную политику Трампа в области миграции. В начале 2017 года Трамп своим указом запретил въезд в страну гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением: Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Сирии. Запрет также распространялся на людей, уже получивших гринкарты или визы в США, а также обладателей двойных гражданств. Многих из них снимали с самолетов, которые должны были лететь в США и задерживали по прилету в американские аэропорты. Позже Трамп снял запрет на въезд с граждан Ирака и разрешил въезд в США обладателям виз и гринкарт, разрешающих постоянное пребывание в США.