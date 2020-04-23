 

Вы заразились коронавирусом. Как скоро вы это почувствуете?

23.04.2020, 3:10, Разное

Инкубационный период – время, которое проходит от инфицирования до появления симптомов. Для инфекции COVID-19 он чаще составляет от одного до 14 дней, согласно официальным оценкам. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что у большинства заболевших симптомы появлялись на пятый день после инфицирования.

Эти данные основаны на анализе ранних случаев COVID-19 в китайском Ухане, отмечают американские Центры контроля и профилактики заболеваний. На эти формулировки оказало влияние и то, что было известно о «родственниках» нового коронавируса – возбудителях тяжелого острого респираторного синдрома и ближневосточного респираторного синдрома.

Оценка продолжительности инкубационного периода COVID-19 может меняться по мере появления новых научных данных.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале JAMA, длительность инкубационного периода COVID-19 может составлять 24 дня.

Сейчас недостаточно известно о том, могут ли люди инфицировать других до появления симптомов. Но некоторые исследования указывают на такую возможность. В то же время, в редких случаях у заразившихся людей симптомы могут вообще не появляться. На круизном лайнере DiamondPrincess в 392 из 705 случаев болезни наблюдалось бессимптомное течение. Но признаки болезни все еще могут появиться позже.



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