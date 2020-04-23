“Раздражал мой громкий смех”: актриса Бербер сблизилась с партнером после скандала

23.04.2020, 3:08, Разное

Артисты поскандалили уже на третий день совместной работы.

Бербер очень раздражала Филипенко.

“Ну, если вкратце, его ошарашивали мой громкий смех и

дурацкие вопросы, потом раздражала моя резкость и жесткость в суждениях. Меня

же напрягало его спокойствие, его реакция на мои вопросы и краткость ответов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”,

– написала Зоя в личном “Инстаграм”.

Первое время актриса всерьез думала, что существовать в

кадре с таким партнером, как Антон, не сможет. Бербер считала, что между ними

буквально пропасть. К счастью, спустя время ситуация выправилась, звезды сериала

“Проект “Анна Николаевна” нашли общий язык и сблизились.

“Вот как бывает, ты смотришь на партнера и вдруг понимаешь,

что именно он должен быть рядом в этой непростой истории, и что его

“профессиональное Я” дарит твоему много нового и важного. Он не

просто коллега, и даже не просто партнер, он твой #напарник”, – резюмировала

знаменитость.

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Публикация от Зоя Бербер | ACTRESS (@zberberr) 22 Апр 2020 в 6:16 PDT

Напомним, сериал “Проект “Анна Николаевна”

повествует о буднях провинциального отдела полиции. На службу в участок

поступает новый сотрудник – Анна Королькевич. Девушку представляют как дочь высокопоставленного

чиновника. Анна пугает коллег странным поведением, между тем никто не

догадывается, что она – андроид. Напомним, сериал “Проект “Анна

Николаевна” можно смотреть онлайн на видеосервисе КиноПоиск HD.