Самоизоляция разлучила Пригожина с Валерией

23.04.2020, 3:08, Разное

У артистов большая жилплощадь, но на ней каждый из супругов облюбовал свое пространство. Продюсер продолжает трудиться дома в собственной студии. Его жена посвящает время тренировкам и чтению.

Пригожин отметил, что скучать им некогда. Валерия занята 24 часа в сутки. По его словам, на прием к звезде еще нужно записаться. “Мы вроде бы живем дома, но не встречаемся”, – цитирует продюсера Teleprogramma.pro.

Напомним, недавно у певицы Валерии был день рождения. Она отпраздновала его в семейном кругу. Знаменитость принимала поздравления по СМС и онлайн.

Как писали “Дни.ру”, из-за коронавируса в России многие звезды стали активнее вести свои аккаунты в соцсетях. Они рассказывают и показывают, чем занимаются на карантине.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Апр 2020 в 12:55 PDT

Большинство звезд отечественной эстрады лишились работы. Они вынуждены были отменить или перенести свои выступления. Некоторые наиболее предприимчивые занялись бизнесом онлайн и не ощущают тягостных материальных последствий эпидемии коронавируса в России.