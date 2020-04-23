 

Самоизоляция разлучила Пригожина с Валерией

23.04.2020, 3:08, Разное

У артистов большая жилплощадь, но на ней каждый из супругов облюбовал свое пространство. Продюсер продолжает трудиться дома в собственной студии. Его жена посвящает время тренировкам и чтению.

Пригожин отметил, что скучать им некогда. Валерия занята 24 часа в сутки. По его словам, на прием к звезде еще нужно записаться. “Мы вроде бы живем дома, но не встречаемся”, – цитирует продюсера Teleprogramma.pro.

Напомним, недавно у певицы Валерии был день рождения. Она отпраздновала его в семейном кругу. Знаменитость принимала поздравления по СМС и онлайн.

Как писали “Дни.ру”, из-за коронавируса в России многие звезды стали активнее вести свои аккаунты в соцсетях. Они рассказывают и показывают, чем занимаются на карантине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Апр 2020 в 12:55 PDT

Большинство звезд отечественной эстрады лишились работы. Они вынуждены были отменить или перенести свои выступления. Некоторые наиболее предприимчивые занялись бизнесом онлайн и не ощущают тягостных материальных последствий эпидемии коронавируса в России.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Мнение: Коронавирус хуже войны, уход Роснефти из Венесуэлы и невозможность спасти цены на нефть

17.03 / Милонова не пустили в посольство Ливии в Москве

15.03 / Новый Redmi Note 9 Pro уступил по скорости зарядки Realme 6

15.04 / Во Владимирской области запретили продавать алкоголь после семи часов вечера из-за пандемии

21.02 / Жильцы сходили с ума и гибли в несчастных случаях: Проклятый дом с улицы Монро

15.02 / «Не раз обжигался»: Никас Сафронов не доверяет отечественным банкам и хранит сбережения в иностранных

16.04 / Пугающая статистика: за сутки в России выявлено около 3,5 тысячи зараженных коронавирусом

21.02 / Фигурист Евгений Плющенко высказался о «своей любовнице»

11.03 / Мнение: Порча детей

07.02 / 5 причин посмотреть второй сезон экранизации мирового бестселлера “Моя гениальная подруга”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска