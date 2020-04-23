Самоизоляция разлучила Пригожина с Валерией
23.04.2020, 3:08, Разное
У артистов большая жилплощадь, но на ней каждый из супругов облюбовал свое пространство. Продюсер продолжает трудиться дома в собственной студии. Его жена посвящает время тренировкам и чтению.
Пригожин отметил, что скучать им некогда. Валерия занята 24 часа в сутки. По его словам, на прием к звезде еще нужно записаться. “Мы вроде бы живем дома, но не встречаемся”, – цитирует продюсера Teleprogramma.pro.
Напомним, недавно у певицы Валерии был день рождения. Она отпраздновала его в семейном кругу. Знаменитость принимала поздравления по СМС и онлайн.
Как писали “Дни.ру”, из-за коронавируса в России многие звезды стали активнее вести свои аккаунты в соцсетях. Они рассказывают и показывают, чем занимаются на карантине.
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Большинство звезд отечественной эстрады лишились работы. Они вынуждены были отменить или перенести свои выступления. Некоторые наиболее предприимчивые занялись бизнесом онлайн и не ощущают тягостных материальных последствий эпидемии коронавируса в России.
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