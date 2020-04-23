 

Россия запланировала 10 испытательных стрельб «Цирконом»

23.04.2020, 3:08, Новости дня

Россия проведет в рамках государственных испытаний еще около 10 запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«До завершения госиспытаний комплекса «Циркон» планируется выполнить еще около десятка пусков гиперзвуковой ракеты с двух носителей», – сказал источник ТАСС.

Уточняется, что стрельбы запланированы на 2020-2021 годы. «Примерно семь-восемь пусков по наземным и морским мишеням запланированы с борта фрегата «Адмирал Горшков» и два-три запуска будут выполнены с подлодки «Северодвинск», из них как минимум один – из подводного положения», – сказал источник.

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км. При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.



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