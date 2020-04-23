Красный свет — дороги нет – France 24 об электронном контроле за распространением коронавируса в Китае

23.04.2020, 2:50, Новости дня

Китайские власти вводят специальные Qr-коды, которые показывают здоровье человека и служат ему пропуском по городу. Многие китайцы с одобрением воспринимают такую меру, но специалисты отмечают, что вся информация о гражданине отправляется полиции, то есть власти следят за ним, передаёт France 24.

В Шанхае жизнь возвращается к норме. Но меры предосторожности остаются на высоком уровне. И применяются новые инструменты, чтобы избежать второй волны заражения. Qr-коды теперь стали паспортом, который позволяет китайцам передвигаться по городу. Чтобы войти в магазин, нужно показать зелёный код, который доказывает, что человек здоров. Нужно просканировать мозаику в приложении телефона.

ГУАН ВЕНЬЯН, продавщица: Мы должны разместить здесь этот код здоровья, потому что магазинные инспекторы будут проверять. Это обязательно.

Зелёный код здоровья зависит от многих факторов, включая поездки человека за последние две недели. Покупателям эта система придаёт уверенности.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Этот код — очень хорошая вещь. Он позволяет как покупателям, так и работникам, которые работают в магазине, знать, что место, куда они направляются, безопасно.

Но тем, кто получил красный код при хорошем здоровье, никаких объяснений не дают. Так случилось у этого мужчины. Ему было некуда жаловаться, когда у него закончился карантин после поездки в другую провинцию.

МУЖЧИНА: В этом здании у нас офис, нужно регистрироваться. Нужно показать код, чтобы доказать, что здоров. Так что когда у меня был красный код, я никак не мог поехать в офис на работу. Я ничего не делал. А затем через два-три дня я посмотрел, и вдруг он стал зелёным. Я не знаю, почему так, но, хоть это и не очень обоснованно, я думаю, что это всё же превентивная мера.

С помощью мер предосторожности укрепляется система слежки в Китае. Проанализировав код одного из таких приложений, этот журналист обнаружил, что как только пользователь регистрируется, его данные передаются в полиции.

ПОЛ МОЗАР, журналист New York Times: В приложении не говорится, что полиция будет каким-либо образом привлечена. Там говорится, что это правительственный сервис, но никак не указывается полиция. Так что неожиданно видеть, что всё тут же отправляется в полицию.

ШАРЛЬ ПЕЛЛЕГРИН, корреспондент France 24: Стала ли пандемия для Китая возможностью усилить слежку за своими гражданами? Власти говорят, что это лишь чрезвычайные меры.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.