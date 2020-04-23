В Германии запустили горячую линию для мужчин, пострадавших от насилия

23.04.2020, 2:41, Новости дня

В Германии открыли первую линию доверия для мужчин, ставших жертвами насилия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Телефонами могут воспользоваться мужчины любого возраста, столкнувшиеся с разными формами насилия. Например, домашнее или сексуальное насилие, выслеживание или брак по принуждению.

Как отмечает издание, телефон горячей линии доступен для жителей всей Германии. Инициаторами стали профильные министерства федеральных земель Северный Рейн – Вестфалия и Бавария. Они призвали остальные 14 федеральных земель Германии поучаствовать в реализации инициативы.

Министр по делам семьи Франциска Гиффи заявила, что из-за ограничений в связи с коронавирусом люди больше времени проводят дома, поэтому может увеличиться количество пострадавших от насилия.

Как пишет издание со ссылкой на данные Федерального ведомства по уголовным делам за 2018 год, доля мужчин в статистике по насилию в партнерских отношениях выросла до 18,7%, годом ранее – 17,9%.