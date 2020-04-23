“Хлеба, может, и не будет, но зрелищ будет достаточно”. Соцсети обсуждают предложение Саакашвили стать вице-премьером в Кабмине

23.04.2020, 2:41, Новости дня

22 апреля заместитель главы парламентской фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что кандидатуру экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили рассматривают на должность вице-премьер-министра по реформам в правительстве. Она отметила, что сейчас его кандидатура обсуждается во фракции, а голосование по нему может состояться уже в пятницу, 24 апреля. Саакашвили позже подтвердил, что получил предложение стать вице-премьером.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“Полностью поддерживаю свежее желание Зеленского назначить Саакашвили кем-нибудь в правительство Украины. Если кто и сможет ускорить обвал Зеленского, то это Михаил Николозович. Теперь на переходящие грабли [пятого президента Украины Петра] Порошенко решил прыгнуть Зеленский. Аплодирую. Стоя. Это гениальное решение. Вот только страну жалко”, – поделился мнением бывший внефракционный нардеп Борислав Береза.

Полностью поддерживаю свежее желание Зеленского назначить Саакашвили кем-нибудь в правительство Украины. Если кто и… Posted by Borislav Bereza on Kolmapäev, 22. aprill 2020

“По возможному назначению Саакашвили вице-премьером. Это будет повторение ошибки Порошенко. Запрограммированный конфликт – сначала внутри правительства, а затем неизбежно – публичное противостояние между Саакашвили и президентом Зеленским”, – считает политолог Владимир Фесенко.

По возможному назначению Саакашвили вице-премьером. Это будет повторение ошибки Порошенко. Запрограммированный конфликт… Posted by Владимир Фесенко on Kolmapäev, 22. aprill 2020

“Своих голосов за Саакашвили у “слуг” пока нет. Считают, сверяют, аккуратно интересуются у коллег из других фракций, поддержат ли. В свете происходящего лично мне интересна позиция ЕС. Особенно: нажмет ли зеленую кнопку “за” лично Петр Порошенко?” – задалась вопросом шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

Своих голосов за Саакашвили у Слуг пока нет. Считают, сверяют, аккуратно интересуются у коллег из других фракций… Posted by Sonya Koshkina on Kolmapäev, 22. aprill 2020

“Вопрос не том, назначат ли Саакашвили. Вопрос в том, кого выберет главным злом Саакашвили и против кого бороться он идет в правительство. Все это, конечно, весело: хлеба, может, и не будет, но зрелищ точно будет достаточно”, – считает журналистка Татьяна Даниленко.

Питання не тому, чи назначать Саакашвілі. Питання, кого обере головним злом Саакашвілі і проти кого боротися він йде в уряд. Усе це звичайно весело: хліба може й не буде, але видовищ точно буде вдосталь. Posted by Тетяна Даниленко on Kolmapäev, 22. aprill 2020

“Если Саакашвили назначат-таки вице-премьером, у нас скоро закончится попкорн — столько разножанрового кино закрутится на всех направлениях”, – написал журналист Евгений Кузьменко.

Если Саакашвили назначат таки вице-премьером, у нас скоро закончится попкорн — столько разножанрового кино закрутится на… Posted by Yevheniy Kuzmenko on Kolmapäev, 22. aprill 2020

“О том, что Саакашвили на каждых похоронах покойник и на каждой свадьбе жених, не просто не секрет, это его знаменитая фишка. Не то чтобы он не хочет играть вторым номером, просто не умеет. Узнав о планах назначения его в правительство, “совет директоров” единогласно пришел к выводу, что конфликты внутри правительства и, что важнее, с самим Зеленским станут неизбежными. Многие справедливо опасаются, что бывший реформатор, казалось, нереформируемого нынче способен производить больше дыма, чем огня, и шума, чем движения. Но Зеленскому противопоказано президентство на тихом ходу, и запустить Мишу в наше болото – верное средство оживить нехорошо замирающую картинку со всеми вытекающими рисками, а без рисков рассчитывать вообще не на что”, – отметил журналист Леонид Швец.

В ситуации некоторого избытка потенциальных президентов при недостатках президента действующего и диком кадровом голоде… Posted by Леонид Швец on Kolmapäev, 22. aprill 2020

“Пожалуй, стоит напомнить, что во время выборов президента Михаил Николозович был апатридом… Ну а скамейка запасных президента – фсьо”, – написал политолог Евгений Магда.

Мабуть, варто нагадати, що під час виборів президента Міхеїл Ніколозович був апатридом…Ну а лава запасних преЗЕдента – фсьо Posted by Євген Магда on Kolmapäev, 22. aprill 2020

“Уже даже Саакашвили нашли на должность вице-премьера, а министров образования и культуры в правительстве как не было, так и нет”, – отметил экс-вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Але симптоматично, що вже навіть Саакашвілі знайшли на посаду віце-прем’єра, а міністрів освіти і культури в уряді як не… Posted by В'ячеслав Кириленко on Kolmapäev, 22. aprill 2020

“Природа настолько очистилась, что в правительство вернулся Саакашвили”, – шутит блогер Антон Ходза.

Природа настільки очистилась, що в уряд повернувся Саакашвілі. Posted by Anton Hodza on Kolmapäev, 22. aprill 2020