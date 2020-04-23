 

В Шостке десятки пенсионеров, несмотря на карантин, пришли на похороны директора местного завода

23.04.2020, 2:41, Новости дня

В Шостке Сумской области более 100 человек 21 апреля пришли на похороны директора местного завода, чем нарушили правила карантина, об этом сообщил “Обозреватель”.

18 апреля на рабочем месте скончался руководитель предприятия “Импульс” Евгений Чернов. Проститься с директором пришли в основном его коллеги, среди которых много людей пенсионного возраста. Несмотря на карантинные меры, они собрались на территории завода, а затем участвовали в похоронной процессии.

Министерство здравоохранения внесло коррективы в поминальные процедуры и запретило присутствовать на прощании с усопшим более чем 10 людям одновременно; кроме того, массовые мероприятия запрещены постановлением Кабинета Министров, напоминает издание.

В полиции Сумской области сообщили, что проводится проверка после публикации фото похорон. “Если будет доказано нарушение карантинных мер, то откроем уголовное производство”, – сказал “Обозревателю” глава отдела коммуникации облуправления Нацполиции Владимир Крупецких.

По состоянию на утро 22 апреля заболевание COVID-19 подтверждено у 6592 жителей Украины, из которых 424 вылечились, 174 человека умерли. В Сумской области зафиксировано 86 случаев инфицирования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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