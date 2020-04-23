 

В Санкт-Петербурге оперативники ФСБ задержали экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

23.04.2020, 2:40, Новости дня

Спецоперация ФСБ прошла в Санкт-Петербурге. По данным некоторых СМИ, оперативники Федеральной службы безопасности нагрянули с обысками к бывшему депутату Государственной Думы РФ Денису Волчеку.

По неофициальной информации, у бывшего парламентария изъяли мобильные телефоны и компьютер, а самого его в спешном порядке увезли в столицу. Эти события якобы связаны с неким уголовным делом, которое расследуют московские следователи, сообщает телеканал "Россия 24".

Ни в ФСБ, ни в Следственном комитете РФ никаких заявлений по этому инциденту пока не делали.

Волчека долгое время называли одним из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга. Он якобы вместе с другими так называемыми авторитетными бизнесменами контролировал ряд компаний — страховые фирмы, фармацевтический завод и другие организации. Волчек стал депутатом Государственной Думы от партии ЛДПР в 2007 году и переизбирался вплоть до 2016 года. В последнее время, по некоторым данным, занимался бизнесом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Врач назвал пандемию коронавируса смой масштабной за всю историю планеты

18.03 / Стали известны результаты экспертиз по делу «Сети»

21.04 / BI рассказал, как Гейтс стал главным героем теорий заговора о происхождении коронавиурса

22.02 / Дело о поджоге авто семьи Гонтаревой передали полиции Киевской области

08.03 / Сатановский предложил пополнение «москитному флоту» Украины

25.03 / СМИ узнали о планах США надавить на Саудовскую Аравию

13.03 / ЦБ понизил курс валют на выходные

20.02 / Полиция в Германии обнаружила мертвым подозреваемого в стрельбе в кальянных барах

19.02 / Турция заявила о готовности начать военную операцию в Идлибе

09.03 / Симоньян рассказала, почему не стоит паниковать из-за падения цен на нефть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска