 

Трамп подписал указ о приостановке иммиграции

23.04.2020, 2:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о временном запрете на иммиграцию в страну. Ограничения, касающиеся ряда категорий, вводятся для защиты американских рабочих в свете негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.

«Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики», – приводит его слова ТАСС.

По словам Трампа, это также сохранит ресурсы в области здравоохранения для американцев.

«Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали (ввели ограничения – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил американский президент.

«Что касается изменения или продления [указа], мы сделаем это в надлежащее время», – отметил он. При этом президент США подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

Накануне Трамп сообщил, что американские власти сроком на 60 дней приостанавливают прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии. Сообщалось также, что Трамп собирается приостановить выдачу грин-карт.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Лавров: Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в Идлибе

20.04 / Эксперты – об американской помощи странам бывшего СССР в борьбе с COVID-19

19.02 / Gazprom Germania, скала в Швейцарии и «духовный центр» о Франции — каких активов может лишиться Россия из-за дела ЮКОСа

08.04 / Собянин объяснил невозможность остановить все предприятия Москвы

17.02 / “Лацио” одержал волевую победу над “Интером” в чемпионате Италии

21.02 / Премьер Грузии обвинил Россию в кибератаке

26.02 / Пропавших в Сочи детей будут искать с помощью авиации

27.02 / После страшного суда. 15 уголовных процессов, решения по которым должны быть пересмотрены после ухода Путина

11.04 / В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с лекарствами от коронавируса

12.04 / Скоростной гибридный винтокрыл испытают в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска