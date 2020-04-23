Мнение: О заблуждениях и мифах про CoVID-19

23.04.2020, 2:06, Разное

В разных странах мира начали проводиться первые тесты на антитела к новому коронавирусу, вызвавшему нынешнюю пандемию эпических масштабов. Их результаты обескураживают одних и обнадёживают других. А сторонники теории «не опаснее гриппа» с ликованием подняли головы.

Правы ли они? И насколько соответствуют действительности другие популярные мнения относительно CoVID-19?

На сегодня известно уже о нескольких исследованиях – в США, Франции, Нидерландах – на антитела к SARS-CoV-2. Практически все они показывают, что в исследованной выборке процент позитивных тестов кратно, порой в десятки раз, выше, чем можно было бы ожидать, исходя из выявленных случаев распространения #коронавирус­ной инфекции по всей популяции. Из этого многие делают вывод, что власти скрывают, или что мы все уже переболели бессимптомно.

Хотя даже при самых оптимистичных подсчётах получается, что «переболели» не более 3-5% населения – катастрофически мало для формирования коллективного иммунитета. Зато можно говорить, что данные по смертности завышены также в разы.

Впрочем, есть и вполне обоснованная критика подобных выводов. Например, один из первых кейсов, в американской Санта-Кларе, подробно разобран тут. Если кратко изложить аргументы критиков, то получается, что нерепрезентативная выборка и ложноположительные результаты тестов могут существенно, в разы завышать количество носителей антител к SARS-CoV-2.

Что касается других заблуждений и мифов, то их подробно разобрал в журнале для миллиардеров Forbes экономист и миллионер Андрей Мовчан (ссылка тут).

Опять же, если вкратце, то:

Миф о том, что «многие уже переболели», иммунизированная прослойка появится вот-вот, ограничения и #карантин можно снимать есть порождение плохого знания статистики у его приверженцев. Ибо уже известные кейсы – Diamond Princess и Во в Италии, где тестирование было поголовным или массовым, – показывают примерно одинаковые цифры: бессимптомных носителей около 45% от общего числа инфицированных, лёгкие симптомы примерно у 60% болеющих, реанимация требуется примерно 10% заболевших, умирает от 20% до 50% попадающих в реанимацию. Это означает, например, что для Москвы – даже если допустить, что тесты делаются только людям с уже выраженной симптоматикой, – общее число переболевших едва ли превысит 100-120 тыс. чел. На 12-миллионный город. От этих цифр до коллективного иммунитета – как до Луны пока ещё.

Миф о том, что смертность от коронавируса сильно преувеличена, базирующийся на сопоставлении статистики за текущий год и прошлые периоды по разным городам и странам, не учитывает несколько реалий. Во-первых, такая #статистика собирается с определённым запозданием, а если в неё включать ещё и причины смерти, то с довольно сильным запозданием. Хотя по тому же итальянскому Бергамо есть вполне показательная информация (источник).

Во-вторых, приверженцы этого мифа не учитывают пока ещё низкого процента заражённых на сегодня: даже в самых крупных очагах количество жителей с диагностированным коронавирусом намного меньше 1% населения, что априори не может драматически влиять на статистику по странам в целом.

Но главный вопрос не в том, сколько людей умирает сегодня от CoVID-19, а в том, какая смертность среди заразившихся: если не принимать мер, то в течение месяцев новым коронавирусом заразится 30-40% населения (его R0 уже хорошо известна). И тут оценки по уже почти завершённым кейсам, типа китайского, показывают результат на уровне 3,3% (примеры стран типа Ю.Кореи, сумевших победить инфекцию в зародыше, тут не очень репрезентативны всё же). Это означает, что в той же Москве одних лишь «коронавирусных» смертей будет 150-200 тыс – это вдвое больше, чем обычно за год по всем причинам.

Миф о том, что карантины не приносят пользы, ибо вечно держать людей взаперти невозможно, а вирус будет снова заноситься, как только ограничения ослабнут, говорит скорее о непонимании реальной цели подобных заградительных мер. Потому что главная цель ограничений вовсе не в том, чтобы посадить всех под замок, оцифровать, заставить ходить по струнке и т.п. Но лишь в том, чтобы, не перегрузив систему здравоохранения, выиграть немного времени на поиски пусть не вакцины, но хотя бы адекватной терапии. Которой на сегодня, увы пока не существует, несмотря на отдельные локальные успехи в применении того или иного набора лекарств.

Можно спорить о том, совершила ли власть преступление, оптимизировав медицину до нынешнего состояния, когда пациентам не хватает коек, а врачам – средств индивидуальной защиты. Можно дискутировать, что лучше – режим «повышенной готовности» или ЧС, невнятная «самоизоляция» или полноценный карантин. Но уже известные кейсы примерно по 100 очагам распространения CoVID-19 показывают, что строгие ограничения работают, рано или поздно разворачивая экспоненциальный рост количества заражённых. И что критически важным является решительность при их введении: карантинные меры, начатые в эпидцентре до появления 100 диагностированных пациентов, переводят «экспоненту» роста в линейную функцию примерно за 3–4 недели, и примерно через 6 недель начинается спад количества больных. Впрочем, ещё одним значимым фактором является готовность населения не нарушать, и здесь Корея выглядит успешнее Италии.

Понятно, что в источнике анализ более подробный, чем в тезисном пересказе. Впрочем, я не уверен, что самых упорных «отрицателей коронавируса» убедит и лонгрид. Так что даже интересно, а чего они добиваются в реальности?

И будут ли они готовы подтвердить свои отрицания на деле, например, заранее подписав нотариальный отказ от госпитализации, лечения, реанимации при подтверждении у них коронавируса?