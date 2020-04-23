Раскрыт самый вероятный путь заражения коронавирусом в России

23.04.2020, 1:54, Разное

Эксперт отметил, что таковым является воздух. Также CОVID-19 может передаваться через различные предметы, на которых остаются частички вируса.

Бутенко сообщил, что ранее ученые из института Хайнсберга пришли к выводу, что единственный способ заразиться – “вдохнуть капли”, передает m24. Согласно выводам немецких исследователей, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона.

Ранее россиян предупредили, что ношение медицинских масок здоровыми людьми в целях защиты от коронавируса бесполезно, чего нельзя сказать о респираторах. Об этом заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Апр 2020 в 12:55 PDT

Напомним, за последние сутки коронавирус в России выявили у более пяти тысяч человек. Общее число случаев заражения составляет почти 60 тысяч.

Как писали “Дни.ру”, по мнению специалистов, пик распространения эпидемии коронавируса в России может прийтись на конец апреля и начало мая. Последние новости об опасной инфекции показывают, что самоизоляция на время распространения эпидемии необходима для борьбы с болезнью. Людей просят проявлять сознательность и ограничить передвижение.