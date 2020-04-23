 

Тайная внучка Высоцкого сразила людей своей красотой

23.04.2020, 1:54, Разное

Владимир Высоцкий был любимцем девушек. Неудивительно, что мужчина впервые женился еще в институте, да и после крутил романы с первыми красавицами Советского Союза. Известно, что одной из его возлюбленных была актриса Татьяна Иваненко, служившая вместе с артистом в Театре на Таганке. В окружении знали о романе барда со статной брюнеткой. Однако когда девушка забеременела и родила дочь, мужчина ее не признал, правда, и отрицать отцовство не стал.

Девочку назвали Анастасией, дали отчество Владимировна, а вот фамилию оставили мамину. Настя выросла, поступила на журфак, вышла замуж и родила тоже дочку. Девушке уже 21 год, она окончила школу с углубленным изучением французского языка и сейчас постигает медицинские науки, сообщает StarHit.

Судя по кадрам, Арина Сахарова унаследовала все лучшее от своих предков. На фотографиях можно увидеть, что называется, породистую красавицу с точеными чертами лица и модельной фигурой.

Пользователи Сети не могут понять, кого же больше напоминает девушка. “Как Вы на свою бабушку похожи 🌺”, “Вся в дедушку🔥”, “Вся в бабушку, бабушка ослепительная красавица”, “Красоточка❤️”, – пишут в комментариях под кадрами на странице Арины.

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Публикация от Arina Saharova (@ari_sahar) 6 Фев 2020 в 12:40 PST



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