Умер чемпион Олимпийских игр в Москве 1980 года

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23.04.2020, 1:48, Новости дня

Чемпион Олимпийских игр 1980 года в спортивной ходьбе на дистанции 50 км в составе сборной ГДР Хартвиг Гаудер умер в возрасте 65 лет, информирует немецкое издание Bild.

По информации издания, Гаудер скончался из-за сердечного приступа. В 1997 году ему пересадили сердце, после чего он неоднократно принимал участие в Нью-Йоркском марафоне, передает ТАСС.

Bild указывает, что работоспособность органа стремительно ухудшалась из-за заражения Гаудера бактериальной инфекцией. Несколько месяцев назад у него отказали почки, ему назначили трансплантацию.

Помимо победы на московской Олимпиаде, в его активе бронзовая медаль Игр 1988 года. Кроме того, Гаудер становился победителем и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы (бронзовые медали спортсмен завоевал, выступая за сборную Германии после объединения ФРГ и ГДР).



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