Конгрессмен – отравив умы американцев «российским расследованием», демократы заработали миллионы долларов

23.04.2020, 1:31, Новости дня

Хотя история о «сговоре» Трампа с Россией закончилась оправданием президента США, политические последствия приходится расхлёбывать до сих пор, полагает конгрессмен-республиканец Девин Нунес. По его словам, демократы и СМИ «отравили умы» многих американцев, убедив их жертвовать огромные деньги на предвыборную борьбу с Республиканской партией, якобы ставшей марионеткой Москвы.

По моему убеждению, демократы в 2018 году победили на выборах, успешно провернув махинацию — как раз-таки подхватив этот абсурд. Все эти их так называемые расследования, спецпрокурор… Итог был один — оправдание и реабилитация президента…

ДЕВИН НУНЕС, конгрессмен США: Да.



Но ни один из демократов, возглавлявших комитеты (в конгрессе США. — ИноТВ), не поплатился за это на выборах!

ДЕВИН НУНЕС: Я бы ещё вот что добавил, Лу… Чем было досье Мюллера, доклад Мюллера? Там тоже много лжи и замалчивания фактов. Потому-то мы и «прочёсываем» всё это, и мы будем рекомендовать уголовное преследование по поводу досье Мюллера.

Не будем забывать, что команда Мюллера состояла из людей, которые пришли потом, это были эксперты, вернувшиеся в Минюст и ФБР, чуть ли не с рекордным стажем работы в ФБР. А теперь выясняется, что, помимо лжи и замалчивания фактов, имело место и сокрытие (доказательств невиновности. — ИноТВ) в отношении некоторых из тех, кто реально отсидел в тюрьме, например, Джорджа Пападопулоса! Это не укрылось от нашего внимания.

Но я думаю, вы только что озвучили важную мысль. Для чего они это использовали? Они ведь очень умные! Демократы и СМИ… СМИ, по сути, их рупор, 90 процентов людей в СМИ. Это всё равно что говорить с национальным комитетом Демократической партии. Не понимаю, почему так много моих коллег вообще говорят с этими людьми! Почему бы тогда не прийти в национальный комитет Демократической партии, пусть там и берут интервью! Я вас умоляю! Я даже не считаю, что президенту Трампу следует отвечать на вопросы многих из этих людей. По-моему, они не заслуживают права задавать вопросы, потому что они просто политические наймиты, выдающие себя за журналистов.

Однако, при всём при этом, вернёмся к тому, о чём вы говорили. Почему мы сегодня в такой ситуации, почему мы проиграли на выборах 2018 года — потому что Демократическая партия и СМИ использовали это как оружие, чтобы запятнать президента Соединённых Штатов, чтобы избавиться от него, и в процессе собрали миллионы, миллионы, миллионы долларов, отравив умы миллионов наших американских граждан. Отравили их умы, чтобы они раскрыли кошельки и жертвовали деньги.

Поэтому республиканцы в прошлый раз и потеряли контроль над палатой представителей. У нас не было возможности защищаться перед лицом их подавляющей денежной мощи. Ведь если взять демократов, СМИ и мощный прилив денег от, по-моему, совершенно невинных американцев, действительно полагавших, что Республиканскую партию контролируют русские… Как бы глупо это сейчас ни звучало. Мы ведь знаем правду: избирательный штаб Трампа или республиканцы никогда не пытались вступить в сговор с русскими. Угадайте, кто пытался вступить в сговор с русскими? Демократическая партия и избирательный штаб Клинтон.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.