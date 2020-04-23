 

Evening Standard – День Земли в этом году перенесли в цифровой формат

23.04.2020, 1:31, Новости дня

Ежегодно 22 апреля в мире проходит акция под названием День Земли. Её цель — привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Обычно в ней принимают участие больше миллиарда человек, которые устраивают митинги, подписывают петиции, ходят на субботники. Но в этот раз из-за пандемии акцию перенесли в цифровое пространство, пишет Evening Standard.


Reuters

22 апреля прошёл День Земли, когда миллионы людей предпринимают действия для защиты планеты, пишет Evening Standard. В этом году он празднуется в очень необычных обстоятельствах. Журналисты назвали его «цифровым» Днём Земли, потому что люди вместо парков, стадионов и улиц собираются онлайн.

Впервые День Земли отметили в 1970 году, и тогда миллионы людей вышли на улицы в Америке на демонстрацию за реформы в области окружающей среды. Идейным вдохновителем стал сенатор Гейлорд Нельсон, а поводом для акций послужил разлив нефти в Калифорнии. Вскоре после тех демонстраций американское правительство приняло законодательные акты о защите окружающей среды.

Так что если изначально это был протест против негативных последствий индустриализации, то вскоре День Земли стал глобальным движением. Сегодня в нём принимают участие больше миллиарда людей по всему миру: ходят на демонстрации, подписывают петиции, занимаются субботниками. Активисты призывают людей сортировать мусор и сажать деревья, делать другие действия в поддержку окружающей среды.

Но в этом году протесты перенесены в онлайн. Как говорят активисты, всё же здоровье и безопасность людей важнее всего. А обращать внимание на День Земли можно с помощью хештегов #EarthDay2020 и #EARTHRISE, призывая тем самым предпринять меры ради планеты. Экологи говорят, что не собираются сворачивать свою деятельность из-за коронавируса или любого другого кризиса, но лишь переключают усилия на новые средства мобилизации.

Каждый год у Дня Земли есть своя тема, и в этом году это забота о климате, пишет Evening Standard.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Протоиерей Смирнов посоветовал россиянам просить милостыню на самоизоляции

21.03 / В Черновицкой области большинство зараженных коронавирусом – жители села Коленковцы

17.03 / Врач предупредил об угрозе заражения коронавирусом через мобильные телефоны

25.03 / Жители города на Курилах эвакуированы из-за угрозы цунами

01.04 / Врачи под прицелом вируса: COVID-19 не щадит никого

28.03 / В Стамбуле от отравления алкоголем умерло 53 туркменских мигранта, пытавшихся уберечься от коронавируса – СМИ

05.04 / Песков ответил на вопрос о спорах вокруг нерабочего месяца

06.02 / Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного лайнера в Японии

06.04 / Бизнес подставил плечо: российские предприниматели включились в борьбу с эпидемией

13.02 / Ученые связали с кариесом вещество в питьевой воде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска